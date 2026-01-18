Cina: boom dello shopping duty-free nel porto di libero scambio di Hainan

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A un mese dall’avvio delle operazioni doganali speciali su tutta l’isola, il Porto di Libero Scambio (FTP) di Hainan, nella Cina meridionale, ha registrato un forte aumento degli acquisti duty-free, secondo i dati ufficiali diffusi domenica.

Secondo la dogana di Haikou, dal 18 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026 le vendite duty-free sotto supervisione doganale hanno raggiunto i 4,86 miliardi di yuan (circa 693,5 milioni di dollari), con un aumento del 46,8% su base annua. Il numero degli acquirenti è cresciuto del 30,2% su base annua, arrivando a 745.000 persone, a conferma di una solida vitalità dei consumi.

Per rispondere meglio alle esigenze diversificate dei turisti, la politica duty-free di Hainan ha introdotto un nuovo ciclo di aggiustamenti il primo novembre 2025. Le categorie di beni duty-free sono aumentate da 45 a 47 e la platea dei beneficiari è stata estesa ai viaggiatori in uscita dal Paese, attirando un numero maggiore di turisti internazionali allo shopping duty-free.

Inoltre, la nuova politica duty-free ha ridotto in modo significativo la soglia di acquisto per i residenti locali. In base alle nuove regole, i residenti con una registrazione di partenza possono acquistare fino a 15 articoli con modalità di ritiro in qualsiasi momento dell’anno, stimolando ulteriormente l’entusiasmo per gli acquisti.

Il 18 dicembre dello scorso anno, la Cina ha avviato le operazioni doganali speciali su tutta l’isola nel Porto di Libero Scambio di Hainan, consentendo un ingresso più libero delle merci estere, ampliando la copertura a dazio zero e introducendo ulteriori misure favorevoli alle imprese.

