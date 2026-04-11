Cina: boom delle società unipersonali spinte dall’intelligenza artificiale (1)

XUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cittadini si informano sulle “società unipersonali” (OPC) nella città di Xuzhou, nella provincia orientale cinese dello Jiangsu, il 14 marzo 2026. Spinte dal rapido avanzamento dell’intelligenza artificiale (IA), le “società unipersonali” (OPC) hanno registrato una crescita esplosiva in tutta la Cina all’inizio del 2026. Facendo leva su strumenti di IA per gestire ogni fase, dalla ricerca e sviluppo al marketing, queste startup snelle stanno immettendo nuova vitalità nell’economia digitale e ridisegnando la mappa dell’imprenditoria del Paese.

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