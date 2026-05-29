Cina: BMW Brilliance celebra 7 milioni di veicoli prodotti a Shenyang (3)

SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 28 maggio 2026, mostra una cerimonia per il traguardo dei 7 milioni di veicoli prodotti da BMW Brilliance Automotive (BBA) a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning. Una BMW Serie 3 Horse Edition è uscita ieri dalla linea di assemblaggio a Shenyang, capoluogo del Liaoning, segnando il traguardo di 7 milioni di auto prodotte dalla joint venture del BMW Group in Cina, BBA.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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