Cina: birdwatching e turismo nel villaggio di Bangxia (1)

HUANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 2 giugno 2025, mostra un pigliamosche del paradiso asiatico e uno scoiattolo nel villaggio di Bangxia, nella cittadina di Liyang, nella città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Noto per le vistose lunghe penne della coda e i movimenti aggraziati, il pigliamosche del paradiso asiatico ha affascinato birdwatcher e fotografi. Questo uccello predilige le foreste fitte vicino all’acqua ed è stato attirato nella città di Huangshan dalle sue ricche risorse fluviali e dalla vegetazione diversificata. Con la crescente popolarità del birdwatching, i turisti sono affluiti nel villaggio di Bangxia, dando impulso al turismo culturale locale. Il villaggio di Bangxia ha adottato un approccio che dà priorità all’ecologia, istituendo una zona centrale di protezione degli uccelli e pianificando itinerari dedicati al birdwatching. Gli abitanti del villaggio hanno aumentato i propri redditi aprendo agriturismi e ristoranti. Nel 2025, il villaggio ha ricevuto in totale 130.000 visite turistiche, con un reddito collettivo pari a 2,15 milioni di yuan (circa 314.550 dollari).

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).