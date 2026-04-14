HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 13 aprile 2026, mostra delle persone che ammirano il panorama dei banchi di ghiaccio alla deriva sul tratto di Fujin del fiume Songhua, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Di recente, grandi quantità di ghiaccio si sono accumulate sulla superficie dei fiumi Heilongjiang e Songhua, a causa dell’aumento delle temperature.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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