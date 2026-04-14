HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto composita, scattata il 14 aprile 2026, mostra una veduta dei banchi di ghiaccio alla deriva sul tratto di Harbin del fiume Songhua, sotto il cielo stellato della provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Di recente, grandi quantità di ghiaccio si sono accumulate sulla superficie dei fiumi Heilongjiang e Songhua, a causa dell’aumento delle temperature.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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