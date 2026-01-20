PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una classifica globale delle startup in rapida crescita nel 2025 ha mostrato che le aziende con sede in Cina rappresentano oltre un terzo dell’elenco, evidenziando il forte potenziale del Paese in settori tecnologici emergenti come le biotecnologie e i semiconduttori.

Delle 819 imprese gazzella globali, ovvero aziende non quotate con maggiori probabilità di raggiungere una valutazione di un miliardo di dollari USA entro tre anni, 278 provengono dalla Cina, con un aumento su base annua dell’8% e collocando il Paese secondo solo agli Stati Uniti, che hanno registrato un calo dell’8%, secondo l’Hurun Future Unicorns: Global Gazelles Index 2025 pubblicato martedì.

Dal 2019, il numero di imprese gazzella in Cina è quasi quadruplicato, passando da 70 al dato attuale. Solo nell’ultimo anno, 55 nuove aziende cinesi sono state aggiunte all’elenco, con biotecnologie e semiconduttori che si distinguono come i settori che ospitano il maggior numero di future aziende “unicorno”, ha dichiarato Rupert Hoogewerf, presidente e capo ricercatore dell’Hurun Report.

“Le innovazioni nei dispositivi medici, nelle biotecnologie e nella sanità digitale stanno trasformando la cura delle malattie, la diagnostica e l’assistenza ai pazienti. Cina e Stati Uniti stanno guidando questa rivoluzione sanitaria”, ha aggiunto Hoogewerf, noto anche con il suo nome cinese Hu Run.

Con sede a Nanchino, nella Cina orientale, TransThera Sciences è riconosciuta come una delle transizioni di maggior successo in Cina da impresa gazzella ad azienda quotata in borsa. L’azienda biotech ha aperto la strada a una piattaforma di medicina di precisione “anti-resistenza” attraverso l’ingegnerizzazione di farmaci intelligenti a piccole molecole.

Nel frattempo, un altro rapporto pubblicato lunedì, che classifica le aziende cinesi di intelligenza artificiale, mostra che le imprese specializzate in chip per l’IA hanno registrato le performance più significative nel 2025, occupando sette dei primi dieci posti.

Lo scorso anno, 146 imprese gazzella hanno raggiunto la “promozione” diventando aziende unicorno, quotandosi in borsa o venendo acquisite. Tra queste, 82 provenivano dagli Stati Uniti e 26 dalla Cina, secondo la classifica delle imprese gazzella.

In particolare, cinque aziende cinesi, tra cui la biotech Shanghai Cell Therapy, insieme ai produttori di robot Mech Mind e AgiBot, hanno ciascuna superato una valutazione di un miliardo di dollari e sono destinate a entrare nella Hurun Unicorn List nel 2026, pur essendo ancora classificate come imprese gazzella.

La classifica delle città con il maggior numero di imprese gazzella vede al primo posto San Francisco, seguita da Shanghai, Pechino, New York e Shenzhen tra le prime cinque. Stati Uniti e Cina insieme rappresentano il 71% di queste imprese a livello globale, secondo la classifica.

Le aziende presenti nell’elenco hanno una valutazione media di 700 milioni di dollari, con la maggioranza che cresce a un tasso annuo intorno al 20%.

-Foto Xinhua-

