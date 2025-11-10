PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un membro del personale trasporta prodotti presso un magazzino nel distretto Lianyun di Lianyungang, nella provincia orientale cinese di Jiangsu, il 10 novembre 2025. Le imprese di e-commerce e logistica di tutto il Paese sono impegnate nella vendita, nell’imballaggio e nella consegna dei prodotti in vista dell’annuale festival dello shopping “Double 11”, che si celebra l’11 novembre.

