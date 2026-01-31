Cina: azienda biotecnologica italiana apre filiale a Shanghai

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sacco System, un’azienda biotecnologica italiana con cento anni di storia, di recente ha inaugurato ufficialmente a Shanghai la propria filiale Siyike Biotechnology Co., Ltd. La mossa evidenzia l’intenzione dell’azienda di integrarsi profondamente nel mercato cinese dei probiotici.

Sacco System è un’impresa biotecnologica di fama internazionale. Le sue attività si estendono in oltre 110 Paesi e regioni in tutto il mondo. L’azienda ha avviato la propria strategia per l’Asia-Pacifico nel 2018. L’istituzione della filiale di Shanghai segna il completamento preliminare del suo assetto integrato “R&S-Produzione-Mercato” per la regione Asia-Pacifico.

“La Cina rappresenta il più grande mercato dei consumatori al mondo. In particolare, è il più grande produttore di yogurt e latte fermentato come singolo Paese”, ha dichiarato Carlo Appennini, direttore esecutivo del settore alimentare di Sacco System. “Per assicurarci di avere i prodotti giusti, dobbiamo restare il più vicino possibile al consumatore per capire cosa desidera, ed è per questo che abbiamo deciso di venire in Cina”.

“Negli ultimi anni, i cinesi hanno posto sempre più enfasi sulla salute e sul miglioramento dell’immunità. Utilizziamo i ceppi microbici per migliorare la vita. Pertanto, il mercato cinese presenta un enorme potenziale nel campo della microbiologia”, ha aggiunto Juliane Gagel, responsabile di Siyike Biotechnology Co., Ltd. a Shanghai.

La responsabile ha inoltre ricordato che la partecipazione per la prima volta alla China International Import Expo (CIIE) nel 2025 è stata determinante per costruire l’immagine del marchio ed esplorare il mercato cinese.

Secondo quanto riferito, l’azienda ha già avviato cooperazioni con importanti marchi cinesi come Mengniu.

