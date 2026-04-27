HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata con un drone il 24 aprile 2026 mostra azalee alpine in fiore nel villaggio di Jinling, nel comune di Pingmen, nella contea di Chun’an, nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale. Situato a oltre 1.000 metri sul livello del mare, Jinling è uno dei villaggi alla quota più elevata della contea di Chun’an. Negli ultimi anni, il villaggio ha fatto leva sulle sue ricche risorse naturali per sviluppare il turismo rurale culturale ed ecologico. Migliorando le infrastrutture, realizzando aree campeggio e piattaforme panoramiche, oltre a promuovere gli alloggi in famiglia, Jinling ha gradualmente creato un settore incentrato su escursionismo, visite panoramiche e soggiorni estivi, aumentando il reddito degli abitanti locali.

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