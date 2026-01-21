Cina: avviata seconda fase di sperimentazioni tecniche sul 6G

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha avviato la seconda fase delle sperimentazioni tecniche sul 6G dopo il completamento della prima fase, che ha portato alla creazione di una riserva di oltre 300 tecnologie chiave per il 6G, ha dichiarato mercoledì un funzionario del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

Il Paese ha inoltre realizzato la più grande infrastruttura mondiale delle informazioni, con il numero di stazioni 5G che ha superato i 4,8 milioni e gli utenti 5G oltre gli 1,2 miliardi, ha affermato Xie Cun, portavoce del ministero, nel corso di una conferenza stampa.

(ITALPRESS).