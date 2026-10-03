Cina: avviata indagine antidumping sul p-nitrotoluene importato dall’Ue

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha avviato un’indagine antidumping sulle importazioni di p-nitrotoluene dall’Unione europea (Ue), ha dichiarato sabato il ministero del Commercio.

L’indagine è stata avviata a seguito di una richiesta del settore nazionale, ha dichiarato un portavoce del ministero rispondendo a una domanda dei media.

Le prove preliminari presentate dai richiedenti hanno mostrato che il volume delle importazioni di p-nitrotoluene dall’Ue è rimasto elevato dal 2022 al 2025, mentre i prezzi hanno registrato un calo cumulato di quasi il 60% nel periodo. Le importazioni dall’Ue a prezzi di dumping hanno danneggiato la produzione e le attività del settore nazionale cinese, ha osservato il portavoce.

Il portavoce ha dichiarato che la richiesta soddisfaceva i requisiti per l’avvio di un’indagine antidumping previsti dalla legge cinese e dalle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio, aggiungendo che la Cina condurrà l’indagine in conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti e tutelerà pienamente i diritti di tutte le parti interessate.

Il p-nitrotoluene, noto anche come 4-nitrotoluene, viene utilizzato principalmente per produrre sostanze chimiche ampiamente impiegate in coloranti, pigmenti, pesticidi e prodotti farmaceutici, secondo il ministero.

(ITALPRESS).