Cina avvia prima selezione “leader in efficienza carbonica” per settori chiave

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha avviato la sua prima selezione in assoluto di “leader nell’efficienza carbonica” per le industrie chiave, secondo un avviso pubblicato congiuntamente dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione e da altre due agenzie governative.

L’iniziativa mira a favorire gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni di carbonio presso le imprese industriali, promuovendo al contempo la transizione verde e a basse emissioni di carbonio delle industrie chiave.

Cinque settori – alluminio elettrolitico, clinker da cemento, ammoniaca sintetica, etilene e metanolo – sono stati indicati come i primi a poter ottenere il riconoscimento di “leader nell’efficienza carbonica”, si legge nell’avviso.

La Cina aveva già avviato questo programma, che nelle otto edizioni precedenti aveva riconosciuto 224 imprese in 35 sottosettori. Attualmente, il programma copre un totale di 43 sottosettori, avendo recentemente aggiunto nuovi comparti quali l’acido solforico industriale e l’acido acetico glaciale.

Per qualificarsi come “leader nell’efficienza energetica e nelle emissioni di carbonio”, le imprese devono soddisfare una determinata soglia di consumo di energia verde e non devono utilizzare alcun processo, attrezzatura o prodotto elencato nel catalogo nazionale degli articoli vietati o eliminati.

“La selezione dei leader nell’efficienza energetica e nelle emissioni di carbonio è una misura cruciale per promuovere trasformazioni complessive volte al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di carbonio”, ha affermato Chen Daji, vice direttore dell’Istituto cinese per la standardizzazione elettronica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).