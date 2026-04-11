Cina: Audi accelera sull’elettrico con il lancio della A6L e-tron

CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La casa automobilistica tedesca Audi ha lanciato venerdì sul mercato cinese la A6L e-tron, berlina di lusso totalmente elettrica, accelerando così la propria spinta verso l’elettrificazione nel più grande mercato automobilistico mondiale, dove sono in forte crescita le vendite di veicoli a nuova energia (NEV).

Il modello è prodotto da Audi FAW NEV Company a Changchun, capoluogo della provincia nordorientale cinese dello Jilin. L’azienda, realizzata con un investimento di oltre 30 miliardi di yuan (circa 4,4 miliardi di dollari), è la prima base produttiva di Audi in Cina dedicata esclusivamente ai veicoli completamente elettrici.

La Audi A6L e-tron è dotata del sistema di guida intelligente Qiankun di Huawei. Offre un’autonomia fino a 815 chilometri secondo il ciclo CLTC e accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,3 secondi.

La A6L e-tron è il secondo modello prodotto nello stabilimento dopo la Q6L e-tron. La joint venture tra Audi e il costruttore cinese FAW ha lanciato lo stesso giorno anche la nuova versione della Q6L e-tron.

Il lancio evidenzia gli sforzi di Audi per rafforzare la propria competitività nel segmento cinese dei veicoli elettrici in rapida crescita, dove i marchi nazionali hanno intensificato la concorrenza con software avanzati e autonomie più elevate.

Audi FAW sta portando avanti una strategia di sviluppo parallelo di veicoli tradizionali a carburante, elettrici e ibridi, ampliando al contempo anche le capacità di guida intelligente.

La capogruppo Volkswagen Group è stata tra le prime case automobilistiche straniere a entrare in Cina. Audi ha avviato la localizzazione in Cina nel 1988 in partnership con FAW.

All’inizio di quest’anno, FAW Audi, che oggi produce modelli come A6L, Q5L, Q7 e Q6L e-tron, ha raggiunto il traguardo di 10 milioni di veicoli venduti complessivamente in Cina.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).