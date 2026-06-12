PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini della scuola dell’infanzia toccano la seta su un telaio sotto la guida di un accompagnatore in un laboratorio del patrimonio culturale immateriale nella cittadina di Qianyuan, nella contea di Deqing, città di Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 12 giugno 2026. Nei giorni scorsi si sono svolte in tutta la Cina diverse attività per celebrare l’imminente Giornata del patrimonio culturale e naturale, che ricorre ogni anno il secondo sabato di giugno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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