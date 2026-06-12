PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Wang Zhenxing, erede delle tecniche di stampa e tintura su calicò blu di Nantong, patrimonio culturale immateriale nazionale, illustra la tecnica di realizzazione ai bambini in un laboratorio di tintura nella città di Nantong, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, l’11 giugno 2026. Nei giorni scorsi si sono svolte in tutta la Cina diverse attività per celebrare l’imminente Giornata del patrimonio culturale e naturale, che ricorre ogni anno il secondo sabato di giugno.

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