PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un artista insegna ai bambini le tecniche dello spettacolo delle ombre cinesi in un centro culturale nel distretto di Fengrun, a Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 12 giugno 2026. Nei giorni scorsi si sono svolte in tutta la Cina diverse attività per celebrare l’imminente Giornata del patrimonio culturale e naturale, che ricorre ogni anno il secondo sabato di giugno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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