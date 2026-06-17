Dall’Egitto un nuovo convoglio umanitario verso Gaza

IPA67009213 - Mandatory Credit: Photo by APAImages/Shutterstock (15591508x).A humanitarian aid convoy consisting of 50 trucks sent by Egypt is reaching the city via Salah al-Din Road in Nusairat, Gaza Strip, on October 24, 2025. Photo by Belal Abu Amer apaimages.A humanitarian aid convoy consisting of 50 trucks sent by Egypt is reaching the city via Salah al-Din Road in Nusairat,, Nusairat, Gaza Strip, Palestinian Territory - 24 Oct 2025

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La Mezzaluna Rossa egiziana ha fatto partire il convoglio umanitario numero 215 nell’ambito dei continui sforzi a sostegno della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. Secondo un comunicato della Mezzaluna Rossa egiziana, il convoglio è partito nelle prime ore della giornata trasportando circa 1.997 tonnellate di aiuti umanitari complessivi, tra cui pacchi alimentari, farina, forniture mediche, materiali di soccorso e carburante per il funzionamento di ospedali e strutture vitali.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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