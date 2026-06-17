Dall’Egitto un nuovo convoglio umanitario verso Gaza

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La Mezzaluna Rossa egiziana ha fatto partire il convoglio umanitario numero 215 nell’ambito dei continui sforzi a sostegno della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. Secondo un comunicato della Mezzaluna Rossa egiziana, il convoglio è partito nelle prime ore della giornata trasportando circa 1.997 tonnellate di aiuti umanitari complessivi, tra cui pacchi alimentari, farina, forniture mediche, materiali di soccorso e carburante per il funzionamento di ospedali e strutture vitali.

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