Tunisia, il presidente Saied in visita nella regione di Kairouan

IPA56204462 - Kais Saied commemorates the 25th anniversary of the death of President Habib Bourguiba, and on this occasion he spoke to a number of male and female citizens about the challenges that we must face in this period and develop collective solutions that break with the past and block the way for those who are trying to go backwards or who imagine that they are able to harm the unity of the state, disrupt the normal functioning of its affairs, or harm peace, security and stability in Tunis,Tunisia on April 6,2025.(Tunisian Presidency/SIPA)//MAHJOUBYASSINE_488884806/Credit:Tunisian Presidency/SIPA/2504062312

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kaïs Saïed, ha effettuato una visita nella regione di Kairouan per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione della storica Vasca degli Aghlabidi, progetto realizzato sotto la supervisione della Direzione generale del Genio militare. Nel corso della visita, il capo dello Stato si è recato anche presso le mura storiche della città di Kairouan, dove sono stati completati gli interventi di restauro avviati dopo il crollo di una parte della struttura e il deterioramento di altri tratti che rischiavano di cedere. Saied ha inoltre incontrato numerosi cittadini, ascoltandone le richieste e le preoccupazioni. Il presidente ha ribadito che l’azione dello Stato proseguirà senza interruzioni per rispondere alle aspettative dei tunisini e promuovere lo sviluppo in tutti i settori e nelle diverse regioni del Paese.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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