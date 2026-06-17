Tunisia, il presidente Saied in visita nella regione di Kairouan

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kaïs Saïed, ha effettuato una visita nella regione di Kairouan per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione della storica Vasca degli Aghlabidi, progetto realizzato sotto la supervisione della Direzione generale del Genio militare. Nel corso della visita, il capo dello Stato si è recato anche presso le mura storiche della città di Kairouan, dove sono stati completati gli interventi di restauro avviati dopo il crollo di una parte della struttura e il deterioramento di altri tratti che rischiavano di cedere. Saied ha inoltre incontrato numerosi cittadini, ascoltandone le richieste e le preoccupazioni. Il presidente ha ribadito che l’azione dello Stato proseguirà senza interruzioni per rispondere alle aspettative dei tunisini e promuovere lo sviluppo in tutti i settori e nelle diverse regioni del Paese.

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