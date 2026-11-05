Cina: arrivate a Hainan palme da dattero donate dagli Emirati Arabi Uniti (1)

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 3 novembre 2026, mostra un centro di coltivazione e un vivaio di quarantena per palme da dattero dell’Istituto di ricerca sul cocco dell’Accademia cinese delle scienze agrarie tropicali (CATAS) a Wenchang, nella provincia di Hainan, nella Cina meridionale. Di recente qui è arrivato in diverse spedizioni il terzo lotto di piantine di palma da dattero donate dagli Emirati Arabi Uniti alla Cina. Trasportato per via aerea dagli Emirati Arabi Uniti nel Paese, il lotto comprende 35.000 piantine di 37 varietà diverse. Le palme da dattero, originarie del Medio Oriente e del Nord Africa, rappresentano un’importante coltura da reddito. Ricchi di sostanze nutritive, i loro frutti sono spesso definiti il “pane del deserto”.

-Foto Xinhua-

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