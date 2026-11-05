Egitto, 20 lavoratori feriti nel ribaltamento di un autobus a Sohag

ROMA (ITALPRESS) – Venti lavoratori sono rimasti feriti oggi, nel ribaltamento dell’autobus che li stava trasportando verso la zona industriale a ovest di Gerga, lungo la strada per l’aeroporto internazionale di Sohag. L’Autorità egiziana per le ambulanze ha inviato dieci mezzi sul posto per prestare i primi soccorsi e trasferire i feriti negli ospedali. Le forze di soccorso e di sicurezza sono intervenute per mettere in sicurezza l’area e regolare il traffico.

I feriti hanno riportato lesioni di diversa entità, tra cui sospette fratture alla colonna vertebrale e agli arti, contusioni e ferite. Per uno di loro si sospetta un’emorragia interna.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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