ROMA (ITALPRESS) – Presentata a Roma, in piazzale Adenauer, la mostra dedicata ai 90 anni dell’EUR, un’esposizione che ripercorre la storia e l’evoluzione di uno dei quartieri più rappresentativi della Capitale. L’iniziativa, curata e organizzata da Alessandro Nicosia, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e architettonico dell’EUR attraverso documenti e materiali, anche inediti, che raccontano le diverse fasi della sua storia. Alla presentazione sono intervenuti Enrico Gasbarra, presidente di EUR spa, che ha ricordato come il quartiere sia nato con una vocazione internazionale, definendolo una parte di Roma “nata per parlare al mondo”. Gasbarra ha sottolineato la presenza di “pezzi inediti per ricordare i 90 anni”, esprimendo apprezzamento per l’esposizione e indicando tra le prospettive future la possibilità che la mostra diventi un museo permanente.

Presente anche Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, che ha definito l’EUR “90 anni di futuro”, sottolineando il valore dell’architettura razionalista del quartiere, ancora oggi studiata in tutto il mondo. Nel corso del suo intervento ha ricordato il lavoro di architetti come Piacentini e Del Debbio e la capacità dell’EUR di mantenere una qualità della vita ancora attuale. Mollicone ha rivolto inoltre “un grande plauso a EUR spa per avere inaugurato questa mostra”.

Alla presentazione hanno preso parte anche Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, Francesco Rutelli, Antonio Saccone, presidente di Cinecittà spa, Alessandro Cochi, presidente del CONI Lazio, e Glenda Furini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

A concludere i lavori è stato Claudio Carserà, amministratore delegato di EUR spa. L’esposizione si propone così di raccontare i novant’anni dell’EUR, dalle origini alla sua affermazione come quartiere residenziale, direzionale e punto di riferimento architettonico della città, con lo sguardo rivolto anche al futuro e alla possibilità di trasformare il percorso espositivo in un museo.

– foto xu1/Italpress –

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