Cina: arriva la neve a Pechino, imbiancata la capitale (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 13 dicembre 2025, mostra un paesaggio innevato della Sala delle Preghiere per il Buon Raccolto al Tempio del Cielo, a Pechino, capitale della Cina. Venerdì Pechino ha registrato la prima significativa nevicata di questa stagione invernale.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
