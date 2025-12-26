Cina: apre nello Xinjiang il tunnel autostradale più lungo del mondo (3)

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 23 dicembre 2025, mostra una veduta del tunnel Tianshan Shengli sull’autostrada Urumqi-Yuli, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale. Il tunnel Tianshan Shengli, il più lungo tunnel autostradale del mondo, e l’autostrada Urumqi-Yuli, che attraversa i monti Tianshan tramite il tunnel, saranno aperti al traffico entro la fine dell’anno, creando un nuovo collegamento rapido tra le parti settentrionale e meridionale dello Xinjiang. Il tunnel, lungo 22,13 chilometri, ridurrà il tempo di percorrenza attraverso la sezione centrale dei monti Tianshan da diverse ore a circa 20 minuti.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).