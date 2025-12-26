Cina: apre nello Xinjiang il tunnel autostradale più lungo del mondo (2)

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto panoramica aerea, scattata il 20 dicembre 2025, mostra una veduta dell’autostrada Urumqi-Yuli che attraversa i monti Tianshan nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale. Il tunnel Tianshan Shengli, il più lungo tunnel autostradale del mondo, e l’autostrada Urumqi-Yuli, che attraversa i monti Tianshan tramite il tunnel, saranno aperti al traffico entro la fine dell’anno, creando un nuovo collegamento rapido tra le parti settentrionale e meridionale dello Xinjiang. Il tunnel, lungo 22,13 chilometri, ridurrà il tempo di percorrenza attraverso la sezione centrale dei monti Tianshan da diverse ore a circa 20 minuti.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]