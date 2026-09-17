Cina apre Canale Pinglu creando via commerciale breve verso Sud-est asiatico (2)

NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un traghetto attracca nell’area di servizio di Qinzhou, lungo il Canale Pinglu, a Qinzhou, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 16 settembre 2026.
La Cina ha inaugurato ieri il canale, offrendo alle aree sud-occidentali del Paese, prive di sbocco sul mare, una via più breve verso la costa e i mercati esteri, in particolare verso quelli dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), il principale partner commerciale della Cina. Costruito con un investimento di 72,7 miliardi di yuan, pari a circa 10,75 miliardi di dollari, il canale, lungo 134,2 chilometri, collega Hengzhou, città a livello di contea della regione del Guangxi, al golfo di Beibu, lo sbocco marittimo più vicino per gran parte della Cina sud-occidentale.
-Foto Xinhua-
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