Cina: Xi sottolinea necessità di sforzi costanti per espandere e rafforzare manifattura avanzata

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato a compiere sforzi costanti per espandere e rafforzare il settore manifatturiero avanzato, così da fornire un solido sostegno all’avanzamento della modernizzazione cinese.

Xi, anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Commissione militare centrale, ha formulato queste osservazioni in una recente direttiva, trasmessa nel corso di una conferenza nazionale sul settore della manifattura avanzata tenutasi a Pechino tra ieri e oggi.

Secondo Xi, si dovrebbero compiere sforzi per garantire sia uno sviluppo di alta qualità sia una maggiore sicurezza, perseguendo uno sviluppo intelligente, sostenibile e integrato e rendendo le catene industriali del Paese più autosufficienti e resilienti ai rischi.

Il presidente cinese ha evidenziato la necessità di accelerare lo sviluppo di un sistema industriale modernizzato, con la manifattura avanzata come pilastro, e di rafforzare le fondamenta dell’economia reale.

(ITALPRESS).