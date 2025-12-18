Cina: approvate licenze generali per l’export di prodotti legati alle terre rare

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese del Commercio giovedì ha dichiarato di aver ricevuto e approvato le richieste presentate da alcuni esportatori cinesi per ottenere licenze generali di esportazione relative a prodotti legati alle terre rare.

He Yadong, portavoce del ministero, ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa, rispondendo a una domanda che chiedeva conferma delle notizie secondo cui la Cina avrebbe iniziato a rilasciare tali licenze con una validità più lunga.

Dall’attuazione delle misure di controllo sulle esportazioni dei prodotti legati alle terre rare, le autorità cinesi competenti hanno organizzato briefing politici per gli esportatori nazionali, ha spiegato il portavoce.

Man mano che gli esportatori hanno maturato esperienza nelle esportazioni e nella conformità normativa, alcuni di essi hanno soddisfatto i requisiti di base per la richiesta di licenze generali, ha aggiunto il portavoce.

