Cina approva assegnazione frequenze di prova in banda 6 GHz per sviluppo del 6G

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha compiuto progressi nelle telecomunicazioni di nuova generazione, approvando frequenze di prova nella banda dei 6 Ghz per lo sviluppo della tecnologia 6G, ha dichiarato oggi il ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

L’autorizzazione, concessa al gruppo di promozione Imt-2030 (6G), consente di condurre sperimentazioni sulla tecnologia 6G in regioni selezionate. La misura punta a portare avanti ricerca tecnica, test e validazione sulla base degli scenari chiave e degli indicatori di prestazione definiti dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni per il 6G.

Secondo il ministero, l’assegnazione delle frequenze contribuirà ad accelerare gli sforzi della Cina nella ricerca e nello sviluppo del 6G, nella standardizzazione e nell’industrializzazione, promuovendo al tempo stesso lo sviluppo di alta qualità del settore 6G del Paese.

(ITALPRESS).

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