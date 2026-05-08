LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Le elezioni amministrative nel Regno Unito confermano il momento di forte difficoltà del Partito laburista del premier Keir Starmer, mentre avanza con decisione Reform UK, la formazione guidata da Nigel Farage. Secondo i risultati più aggiornati dello scrutinio in Inghilterra, il Labour ha già perso oltre 250 seggi nei consigli locali e il controllo di almeno otto amministrazioni comunali, subendo pesanti sconfitte soprattutto nelle tradizionali roccaforti operaie del nord del Paese. Anche i Conservatori registrano arretramenti, con oltre 140 seggi persi, a conferma della crisi del tradizionale bipolarismo britannico. Per quanto riguarda Reform UK, partito della destra anti-immigrazione, secondo i dati parziali la forza politica ha conquistato più di 360 seggi locali e ottenuto importanti successi in aree storicamente laburiste come Hartlepool, Wigan e Newcastle-under-Lyme. Farage ha definito il risultato “un cambiamento storico nella politica britannica”.

In crescita anche i Liberal Democratici e i Verdi, mentre in molti consigli locali non emerge una maggioranza chiara. Gli analisti parlano sempre più apertamente di una trasformazione del sistema politico britannico da bipolare a multipartitico.

Il voto viene interpretato come un referendum sulla leadership di Starmer, eletto con ampia maggioranza nel luglio 2024 ma oggi in forte calo di popolarità. All’interno del Labour aumentano le tensioni e alcuni esponenti del partito hanno già chiesto un cambio di leadership. Il premier ha tuttavia escluso l’ipotesi di dimissioni, dichiarando di voler “assumersi la responsabilità” di risultati definiti “molto duri”.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

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