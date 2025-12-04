PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Giovedì il ministero cinese del Commercio ha dichiarato che il governo della Cina ha approvato tempestivamente tutte le richieste conformi di esportazione di prodotti legati alle terre rare destinati all’uso civile.

La Cina attua controlli sulle esportazioni di tali prodotti i conformità con le leggi e i regolamenti, ha affermato il portavoce del ministero He Yadong nel corso di un regolare briefing con la stampa.

La Cina ha usato attivamente le licenze generali e altre misure di agevolazione per promuovere il commercio conforme di prodotti a duplice uso e salvaguardare in modo efficace la sicurezza e la stabilità delle catene globali di produzione e approvvigionamento, ha aggiunto il portavoce.

