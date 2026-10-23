PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi l’autorità cinese per la regolamentazione dei titoli ha approvato il piano di Citigroup per costituire nel Paese una società di intermediazione mobiliare interamente controllata, segnando l’ultimo passo nell’ambito di una più ampia strategia nazionale volta ad aprire ulteriormente il settore finanziario alle istituzioni estere.
L’approvazione consente alla società statunitense di offrire servizi relativi ai mercati dei capitali in Cina, tra cui intermediazione azionaria, consulenza sugli investimenti in titoli, sottoscrizione di titoli e negoziazione di titoli per conto proprio, ha dichiarato in una nota la China Securities Regulatory Commission.
La società, denominata Citigroup Securities (China) Company Limited, sarà registrata a Shanghai, con un capitale sociale di 1,2 miliardi di yuan (circa 178,6 milioni di dollari).
(ITALPRESS).