TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti visitano un museo del cioccolato a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 28 dicembre 2025. Il museo, che è stato ufficialmente aperto al pubblico nella municipalità, espone oltre 20 gruppi di sculture in cioccolato realizzate a mano, per un utilizzo complessivo di quasi 10 tonnellate di cioccolato.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]