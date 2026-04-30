SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dal 29 aprile i residenti di Shanghai possono prenotare viaggi di gruppo e individuali a Kinmen e Matsu. Lo ha reso noto ieri l’Amministrazione municipale della Cultura e del Turismo di Shanghai.

I residenti che intendono visitare Kinmen e Matsu possono registrarsi presso agenzie di viaggio qualificate a Shanghai e nella provincia orientale cinese del Fujian, e presentare domanda alle autorità locali per l’amministrazione delle uscite e degli ingressi al fine di ottenere i permessi di viaggio.

All’inizio del mese, la Cina continentale ha varato un pacchetto di 10 politiche e misure – riguardanti il dialogo tra partiti, le infrastrutture, i viaggi, il commercio e la cultura – con l’obiettivo di rafforzare gli scambi e la cooperazione con Taiwan.

(ITALPRESS).