HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff espone una sciarpa a tema Anno del Cavallo presso l’Haikou International Duty Free Shopping Complex di Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 24 gennaio 2026. Con l’avvicinarsi dell’Anno del Cavallo, molti marchi internazionali hanno integrato nei loro prodotti la cultura dello zodiaco cinese e elementi del design tradizionale cinese, lanciando edizioni dedicate all’Anno del Cavallo per competere nel mercato del Capodanno Lunare cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]