Cina: nel 2021-2025 liberati 150 mld di avannotti per promuovere biodiversità

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha liberato oltre 150 miliardi di avannotti acquatici di varie specie nei propri fiumi, laghi e mari durante il periodo 2021-2025, ottenendo notevoli benefici ecologici, economici e sociali, ha dichiarato un alto funzionario del settore agricolo.

Il rilascio di avannotti allevati artificialmente nelle acque naturali è una pratica riconosciuta a livello globale per conservare le risorse acquatiche, ripristinare gli ecosistemi acquatici e proteggere la biodiversità, ha dichiarato Zhang Zhili, vice ministro dell’Agricoltura e degli Affari Rurali, durante un recente evento di rilascio.

Gli esperti hanno affermato che questa pratica è vitale per ricostituire le popolazioni acquatiche in declino e mantenere ecosistemi acquatici sani. Può inoltre rafforzare le risorse ittiche, in particolare se effettuata durante i periodi di moratorie sulla pesca, e sostenere la crescita economica rurale attraverso la pesca ricreativa e il turismo.

I benefici sono già evidenti. Oltre il 90% dei gamberi cinesi pescati nel Mare di Bohai proviene oggi da popolazioni ripopolate, mentre più del 30% delle ombrine gialle grandi pescate nel Mar Cinese Orientale proviene da branchi ripopolati artificialmente, ha affermato Zhang.

Zhang ha aggiunto che oltre il 12% degli storioni cinesi liberati nel bacino del fiume Yangtze ha raggiunto l’oceano. Nello Xinjiang, lo schizotoracino dalla testa grossa ha ristabilito una popolazione naturale nel lago Bosten per la prima volta in oltre due decenni.

I quattro principali mari costieri della Cina sono attualmente soggetti a divieti stagionali di pesca, mentre sette grandi sistemi fluviali nell’entroterra osservano contemporaneamente moratorie sulla pesca: un periodo cruciale per la crescita e la riproduzione della vita acquatica.

Dal 5 giugno, oltre 200 località in tutta la Cina hanno organizzato eventi di ripopolamento con il rilascio di oltre 500 milioni di avannotti acquatici di numerose specie, segnando il dodicesimo anno consecutivo in cui vengono compiuti questi sforzi di conservazione.

(ITALPRESS).