(260124) -- HAIKOU, Jan. 24, 2026 (Xinhua) -- A staff member displays Year of the Horse themed clothes at Haikou International Duty Free Shopping Complex in Haikou, south China's Hainan Province, Jan. 24, 2026. With the Year of the Horse approaching, many international brands have incorporated Chinese zodiac culture and traditional Chinese design elements into their products, launching Year of the Horse editions to compete in the Chinese Lunar New Year market. (Xinhua/Guo Cheng)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff espone capi di abbigliamento a tema Anno del Cavallo presso l’Haikou International Duty Free Shopping Complex di Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 24 gennaio 2026. Con l’avvicinarsi dell’Anno del Cavallo, molti marchi internazionali hanno integrato nei loro prodotti la cultura dello zodiaco cinese e elementi del design tradizionale cinese, lanciando edizioni dedicate all’Anno del Cavallo per competere nel mercato del Capodanno Lunare cinese.

