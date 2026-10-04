HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot esegue arti marziali in uno spazio pubblico a Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 3 ottobre 2026. Durante le vacanze per la Festa nazionale, robot dotati di IA incarnata con diverse funzioni, introdotti in aree commerciali e culturali, sono diventati una delle principali attrazioni per i turisti. Attraverso interazioni intelligenti, hanno diversificato l’offerta e le esperienze turistiche.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).