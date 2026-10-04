RABAT (ITALPRESS) – Rafforzare la collaborazione tra Italia e Marocco nel cinema e nell’audiovisivo, favorendo nuove coproduzioni, lo sviluppo di progetti comuni e rapporti più diretti tra imprese e professionisti dei due Paesi. È questo l’obiettivo di “Route vers Matera”, l’iniziativa presentata oggi a Tétouan nell’ambito della 31^ edizione del Festival del Cinema Mediterraneo, nel quadro del programma che unisce Matera e Tétouan, Capitali mediterranee della Cultura e del Dialogo 2026. Lo spiega una nota diffusa dall’ambasciata d’Italia a Rabat. Il programma è sviluppato in collaborazione con Cinecittà, nell’ambito delle attività realizzate per conto della Città di Matera e sostenute dal Ministero italiano della Cultura, insieme all’Ambasciata d’Italia in Marocco, all’Istituto Italiano di Cultura di Rabat e all’Agenzia ICE – Ufficio di Casablanca.

Alla conferenza di presentazione hanno preso parte l’Ambasciatore d’Italia in Marocco Pasquale Salzano, il Capo del Dipartimento per le Attività culturali del Ministero della Cultura Massimo Osanna, il Direttore generale Cinema e audiovisivo e Capo aggiunto di Gabinetto del Ministro Giorgio Carlo Brugnoni e il Direttore del Centre Cinématographique Marocain Mohamed Reda Benjelloun, insieme a rappresentanti di Cinecittà, della Città di Matera, dell’Agenzia ICE e dell’Istituto Italiano di Cultura e a produttori e professionisti italiani e marocchini. Al centro dell’iniziativa non soltanto la promozione e la circolazione delle opere, ma anche le prospettive di produzione e coproduzione, lo sviluppo di nuovi progetti e il rafforzamento dei rapporti tra le filiere cinematografiche e audiovisive dei due Paesi.

“Italia e Marocco hanno oggi l’opportunità di far crescere una collaborazione nel cinema e nell’audiovisivo che tiene insieme cultura, creatività e impresa. Mettere in relazione le nostre filiere significa creare occasioni concrete per produttori, imprese e professionisti, favorendo coproduzioni, nuovi progetti e collaborazioni industriali. Il Marocco è già un interlocutore importante per molte produzioni internazionali. Possiamo ora rafforzare ulteriormente una partnership creativa e industriale capace di generare opportunità e valore in entrambi i Paesi”, ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano.

La dimensione professionale dell’iniziativa comprende il panel “Produttori italiani e marocchini: nuove prospettive di coproduzione”, dedicato alle possibilità di collaborazione tra gli operatori dei due Paesi. Al confronto partecipano rappresentanti delle istituzioni cinematografiche e dell’industria audiovisiva marocchina insieme a produttori e professionisti italiani, tra cui Mario Mazzarotto, produttore esecutivo di Le Nibbio di Alessandro Tonda, girato in Marocco.

Il programma comprende inoltre una carte blanche al Matera Film Festival, con una selezione di film italiani e la presenza a Tétouan di registi e rappresentanti del Festival.

La collaborazione proseguirà nel mese di novembre a Matera, dove una delegazione del Festival del Cinema Mediterraneo di Tétouan prenderà parte a nuove iniziative insieme a personalità e professionisti del cinema marocchino. Una reciprocità che accompagna fin dall’inizio il percorso delle due Capitali mediterranee.

“Route vers Matera” si inserisce in un più ampio programma di scambi sviluppato nel corso del 2026 tra Matera e Tétouan, che ha già coinvolto artisti, istituzioni e realtà culturali italiane e marocchine nei settori della musica, della fotografia e delle arti visive. L’obiettivo è che l’esperienza delle due Capitali mediterranee lasci, oltre agli eventi realizzati nel corso dell’anno, nuove relazioni tra istituzioni, imprese, professionisti e giovani talenti italiani e marocchini, capaci di proseguire e svilupparsi anche oltre il 2026.

– foto di repertorio Ambasciata d’Italia a Rabat –