Algeria, Tebboune “Pil verso 400 miliardi di dollari entro inizio 2027”

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – L’Algeria potrebbe raggiungere un prodotto interno lordo di 400 miliardi di dollari entro la fine del 2026 o nel primo trimestre del 2027. Lo ha dichiarato il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune nel corso della sua intervista periodica con i rappresentanti della stampa nazionale, trasmessa sabato sera.

Secondo Tebboune, il risultato sarebbe sostenuto dalla dinamica degli investimenti e dai progetti in corso nei diversi settori dell’economia. Il presidente ha inoltre indicato una crescita economica superiore al 3,8%, con la possibilità di arrivare al 4,2%.

Tebboune ha affermato che il Paese punta anche a portare le entrate stabili provenienti dai settori non legati agli idrocarburi ad almeno 50 miliardi di dollari, sottolineando la volontà di diversificare le fonti di reddito dell’economia nazionale. Il presidente ha infine ribadito che l’Algeria non intende ricorrere a prestiti del Fondo monetario internazionale.

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