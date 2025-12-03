Cina: al via un sistema globale di registrazione dei prezzi dei farmaci

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina martedì ha avviato un sistema di registrazione dei prezzi dei farmaci, fornendo servizi di registrazione e consultazione degli importi per le aziende farmaceutiche globali sia online che offline.

Ciò significa che le aziende farmaceutiche cinesi disporranno di un “pass dei prezzi” quando entreranno nel mercato mondiale, con la piattaforma https://chinamedreg.com.cn che offre un’autentificazione dei prezzi autorevole, standard e trasparente, riconosciuta a livello globale.

Secondo l’Amministrazione Nazionale per la Sicurezza Sanitaria, le aziende possono fare domanda per registrare gli importi dei farmaci sul sistema in modo indipendente, in base alle proprie esigenze, e assumendosi la responsabilità dell’autenticità dei prezzi. L’operatore del sistema non interverrà sui livelli dei prezzi durante la gestione delle domande.

Successivamente, i titolari della licenza che autorizza l’immissione in commercio dei farmaci possono ottenere certificati di consultazione multilingue per i prezzi registrati, servendo come prova valida della registrazione degli importi.

Gli analisti affermano che il sistema dovrebbe porre rimedio alla mancanza di prezzi di riferimento nel mercato cinese – un problema di lunga data per i nuovi farmaci cinesi che entrano nei mercati internazionali.

La mossa attirerà anche più farmaci internazionali di alta qualità nel mercato cinese, secondo gli analisti.

Il primo lotto di registrazioni dei prezzi è stato completato per nove aziende farmaceutiche sia nazionali che estere, tra cui il colosso farmaceutico svizzero Roche.

