Nel week-end il fioretto di scena a Istanbul, la sciabola a Incheon: 48 azzurri in pedana

ROMA (ITALPRESS) – Il fioretto a Istanbul e la sciabola a Incheon saranno le due armi protagoniste del prossimo weekend internazionale con 48 atleti italiani complessivamente in pedana. Tappa di Coppa del Mondo in Turchia per fiorettisti e fiorettiste, mentre gli sciabolatori e le sciabolatrici saranno impegnati nel Grand Prix in Corea dove, come in tutte le prove del circuito d’elite GP, sono in programma solo competizioni individuali a punteggio maggiorato.

A Istanbul le giornate di giovedì e venerdì saranno dedicate alle qualificazioni, prima per gli uomini e poi per le donne, sabato i tabelloni principali e chiusura domenica con le prove a squadre per le quali il ct del fioretto azzurro Simone Vanni comunicherà alla vigilia la composizione dei quartetti. Il gruppo maschile sarà composto da Guillaume Bianchi (numero 2 del ranking), Tommaso Marini (12), Filippo Macchi (15), Giulio Lombardi (18), Tommaso Martini (22), Davide Filippi (25), Alessio Foconi (31), Damiano Rosatelli (60), Edoardo Luperi (61), Damiano Di Veroli (62), Giuseppe Franzoni (166) ed Emanuele Iaquinta (272). Nella prova femminile, invece, saranno impegnate Martina Favaretto (anche lei oggi numero 2 al mondo), Martina Batini (3), Arianna Errigo (5), Anna Cristino (10), Alice Volpi (12), Martina Sinigalia (21), Francesca Palumbo (27), Irene Bertini (31), Carlotta Ferrari (44), Elena Tangherlini (60), Matilde Molinari (86) e Giulia Amore (198).

Trasferta a Incheon per la sciabola dove i preliminari vedranno venerdì impegnati gli uomini e sabato le donne, mentre domenica sulle pedane coreane si tirerà per le medaglie. Gli azzurri del ct Andrea Terenzio nella gara maschile saranno Luca Curatoli (testa di serie numero 10 del ranking), Pietro Torre (23), Michele Gallo (25), Matteo Neri (31), Cosimo Bertini (43), Dario Cavaliere (45), Leonardo Dreossi (57), Marco Mastrullo (71), Edoardo Cantini (76), Mattia Rea (119), Marco Stigliano (123) e Daniele Franciosa (239). Nella competizione femminile, invece, il ct delle sciabolatrici Andrea Aquili schiererà Michela Battiston (numero 7 al mondo), Mariella Viale (22), Chiara Mormile (36), Claudia Rotili (55), Manuela Spica (60), Martina Criscio (64), Eloisa Passaro (70), Carlotta Fusetti (85), Alessia Di Carlo (113), Giulia Arpino (132), Vittoria Mocci (134) e Francesca Romana Lentini (298).

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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