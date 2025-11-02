HENGQIN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un’artista si esibisce durante la cerimonia di apertura dell’ottavo China International Circus Festival a Hengqin, nella provincia cinese meridionale di Guangdong, l’1 novembre 2025. Il festival è iniziato qui sabato, con la partecipazione di quasi 500 artisti provenienti da 18 compagnie circensi di alto livello.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
