Cina: al via il Festival della pesca sul ghiaccio e neve a Songyuan (2)

SONGYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un pescatore carica un camion con del pesce appena pescato a Songyuan, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, il 7 gennaio 2026. Qui giovedì si è aperta la 24esima edizione del Festival culturale e turistico della pesca e della caccia sul ghiaccio e sulla neve del lago Chagan.

Qui vengono eseguite tecniche di pesca tradizionali, come la perforazione manuale del ghiaccio, l’uso di verricelli tirati da cavalli e il recupero delle reti sotto la superficie ghiacciata. La pesca sul ghiaccio del lago Chagan, patrimonio culturale immateriale nazionale, è diventata un importante simbolo della cultura del ghiaccio e della neve nel nord-est della Cina.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).