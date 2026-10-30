NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 29 ottobre 2026, mostra la fresa meccanica “Xianfeng” nella provincia orientale cinese del Jiangsu. I lavori di scavo con fresa scudata nella sezione della galleria del lago Taihu della linea S2 Wuxi-Yixing sono iniziati ufficialmente ieri a Wuxi. La linea, lunga 61,48 chilometri, è progettata per una velocità di 160 chilometri orari e conterà nove stazioni, con una galleria di 21,6 chilometri sotto il lago.

-Foto Xinhua-

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