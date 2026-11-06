Cina: al via a Shanghai la CIIE con 4.142 espositori esteri (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La foto mostra l’area espositiva dedicata all’industria intelligente e alle tecnologie dell’informazione durante la China International Import Expo (CIIE) presso il Centro nazionale congressi ed esposizioni di Shanghai, nella Cina orientale, il 5 novembre 2026. La fiera, la prima esposizione al mondo di livello nazionale dedicata alle importazioni, si è aperta ieri. In programma dal 5 al 10 novembre, l’edizione di quest’anno ha attirato 4.142 espositori esteri, tra cui oltre 300 aziende della classifica Fortune Global 500 e leader di settore. La superficie espositiva totale supera quest’anno i 440.000 metri quadrati.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)