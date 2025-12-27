Cina: al Museo Nazionale di Pechino la mostra sulla tomba di Wuwangdun (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 26 dicembre 2025, mostra un reperto esposto alla mostra “Echi del re Kaolie – Scoperte archeologiche dalla Tomba n. 1 di Wuwangdun”, presso il Museo Nazionale della Cina a Pechino. La mostra è stata inaugurata qui venerdì e presenta oltre 200 reperti rinvenuti nella Tomba n. 1 di Wuwangdun. Costruita nel periodo degli Stati Combattenti (475 a.C.-221 a.C.), la tomba di Wuwangdun, situata nella città di Huainan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, è stata riconosciuta come la tomba più grande, di più alto rango e con la struttura più complessa dello Stato antico di Chu finora rinvenuta.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).