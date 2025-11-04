Cina: accordo tra Starbucks e Boyu Capital per gestire rete retail

SHANGHAI (ITALPRESS/XINHUA) – Il colosso statunitense del caffè Starbucks Coffee Company ha annunciato martedì di aver siglato un accordo per la creazione di una joint venture con Boyu Capital, una delle principali società di investimento alternativo, per gestire le attività retail di Starbucks in Cina. In base all’accordo, Boyu e Starbucks opereranno attraverso una joint venture in cui Boyu deterrà fino al 60% delle quote delle attività retail di Starbucks in Cina, mentre Starbucks manterrà il restante 40%, continuando a possedere il marchio e a concedere in licenza il brand e la proprietà intellettuale alla nuova entità. “La profonda conoscenza locale e l’esperienza di Boyu ci aiuteranno ad accelerare la nostra crescita in Cina, soprattutto mentre ci espandiamo nelle città più piccole e in nuove regioni”, ha dichiarato Brian Niccol, presidente e amministratore delegato di Starbucks Coffee Company. L’azienda continuerà ad avere la propria sede centrale a Shanghai, nella Cina orientale, e gestirà direttamente gli 8.000 punti vendita Starbucks presenti sul mercato della Cina continentale, con una visione condivisa di crescere fino a 20.000 sedi nel tempo. Con la nuova joint venture, Starbucks prevede che il valore complessivo del proprio business retail in Cina supererà i 13 miliardi di dollari.

“Starbucks ha costruito un marchio iconico e un legame profondo con i consumatori cinesi negli ultimi 26 anni. Questa partnership riflette la nostra convinzione condivisa nella forza duratura del brand e nella possibilità di portare un’innovazione ancora maggiore e una rilevanza locale più forte ai clienti in tutta la Cina”, ha affermato Alex Wong, partner di Boyu Capital. Starbucks ha aperto il suo primo punto vendita a Pechino nel 1999, segnando il suo ingresso ufficiale nel mercato della Cina continentale. Boyu, fondata nel 2011, è una società di gestione patrimoniale alternativa profondamente radicata nel mercato cinese e con una presenza globale.

(ITALPRESS).