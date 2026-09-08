Cina: a Xiamen in corso i preparativi per la 26esima CIFIT (2)

XIAMEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto sistema bottiglie di vino francese presso la sede della 26esima edizione della China International Fair for Investment & Trade (CIFIT) a Xiamen, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 7 settembre 2026. L’evento si terrà qui dall’8 all’11 settembre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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