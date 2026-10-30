WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un treno della linea 12 della metropolitana di Wuhan arriva in una stazione a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 29 ottobre 2026. La linea 12, la più lunga linea metropolitana circolare della Cina, è entrata in piena operatività ieri. Lunga 59,9 chilometri, conta 37 stazioni e attraversa sette distretti amministrativi della città. A oggi, la lunghezza complessiva della rete metropolitana di Wuhan in servizio ha superato i 581 chilometri.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).